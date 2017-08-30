吳敦義募3千萬 國民黨8月黨工薪資不斷炊
國民黨主席吳敦義30日下午主持就任黨主席後的第一次中常會，國民黨中常委姚江臨當場詢問8月黨工薪水籌募情況，國民黨副主席曾永權回應，經吳敦義奔波籌措，黨工8月薪資3000萬元晚間可順利到位，31日發放，其中包含吳敦義的黨主席募款責任額1000萬元。
吳敦義主持中常會時，致贈副主席曾永權、郝龍斌證書，感謝兩人首肯擔任副主席。中常會將通過吳任用的一級黨務主管。原文傳會代理主委李明賢、考紀會代理主委魏平政，以及組發會代理主委李哲華都將真除。
據國民黨新聞稿，文傳會主委李明賢表示，吳主席就任後將不領薪資；歷任的副主席，除主席指定的駐會副主席外，其餘也皆不領取薪資，故吳主席任命的兩位副主席曾永權與郝龍斌皆為義務職，不領取薪資。
(旺報)
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