稱台灣選手獎牌拿太多有吃藥 男遭隔桌客爆打

吳男（綠衣者）說台選手吃藥，高（藍衣者）不滿嗆聲。（陳鴻偉翻攝）

高越聽越不爽，起身質問吳。（陳鴻偉翻攝）

高朝吳猛揮一拳。（陳鴻偉翻攝）

吳抄起椅子反擊。（陳鴻偉翻攝）

我方選手在此次世大運表現亮眼，展獲歷來最多的獎牌，國人無不興奮雀躍，但日前1名吳姓男子，在台北市萬華跟朋友吃宵夜時，隨口閒聊時質疑表示，「拿這麼多獎牌」、「一定有吃藥！」此話讓隔壁桌的高姓男子聽到，十分不爽霍然站起，最後朝吳猛揮一拳，吳則拿椅子反擊，雙方最後鬧上警局。

警方指出，34歲吳男26日凌晨1時許，與朋友在西園路、艋舺大道豆漿店吃宵夜時，話題談到此次傑出表現的中華隊選手，吳突然語帶嘲諷，表示這麼多獎牌可能有問題，一定有吃藥。

40歲高男在旁聽到，轉頭嗆吳：「你在講什麼！」接著霍然站起，認為吳應該要支持台灣選手，不可開玩笑亂講話，高越說越氣，就朝吳臉部狠揍一拳。

吳被打後立刻起身，拿椅子戳向對方，兩人隨即大打出手，經店家報案後警方趕至，吳左眼、右腳都被打傷，怒對高提出傷害告訴，高仍憤憤不平，表示講這種話的人，一定要給他好好教訓，全案已移送台北地檢署偵辦中。

(中時)