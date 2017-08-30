獅子會備豐富贈品 力拚單日勸募千袋熱血

暑假期間鬧血荒，高雄市明德獅子會搭配國際獅子會創立百周年慶祝活動，發動「救命熱血」公益計畫，響應捐血即送禮券、麵包、御膳米，捐500毫升可獲將近1000元贈禮，提高民眾捐血意願，預計可號召上千人挽袖捐熱血。

這項捐血活動由明德獅子會、高市議員鄭光峰服務處共同籌辦，預計9月3日上午9點至下午5點半，在高雄大遠百廣場舉行，現場將有2部捐血車，協助民眾捐血救人。

國際獅子會300E1區捐血委員會主席蔡志宏說，這次為鼓勵捐血，獅子會準備豐富好禮，捐血成功即送方師傅大羅宋麵包，捐250毫升、500毫升的民眾，每人各獲贈200、400元全聯或統一超禮券；捐500毫升更加碼贈送2公斤御膳米。

蔡志宏表示，獅子會舉辦捐血活動已持續13年，去年遇上下雨，仍成功勸募894袋熱血，今年希望突破千袋紀錄，用愛心慶祝國際獅子會創立100周年。

此外，9月3日活動當天，七賢脊椎外科醫院也會到場，替民眾進行骨質密度檢查及糖尿病防治宣導，並有癌症篩檢車提供服務。

(中時)