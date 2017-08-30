安娜貝爾出沒車廂乘客受驚 高鐵森77喊告華納
美商華納兄弟公司台灣分公司攜帶安娜貝爾人偶到高鐵車廂拍電影《安娜貝爾：造孽》宣傳照，造成乘客恐慌，台灣高鐵公司經與華納溝通無效後，高鐵發言人鍾蕊芳今指出，已在8月28日對華納公司寄出存證信函，準備提告。
高鐵公司今發新聞指出，日前華納兄弟公司在未向台鐵事先申請，並取得同意下，逕自將安娜貝爾隱藏於袋中攜入車站，並利用高鐵列車車廂及車站月台拍攝人偶照片，以作為電影宣傳商業用途使用。高鐵因此聲明，華納公司已違反本公司拍攝申請相關規定，不僅嚴重損害本公司商譽，更影響本公司形象及造成旅客恐慌。本公司已對華納公司發出存證信函，要求華納公司公開致歉並提出補救方案。後續更將採取必要的法律行動，捍衛高鐵商譽及旅客權益。
高鐵表示，歡迎各界洽談商業合作方案，包括媒體採訪、專題製作或廣告、戲劇等拍攝需求，但應事前依規定辦理申請手續，並經本公司審核通過，始得拍攝，避免影響高鐵營運及旅客安全，更不致衍生無謂困擾。高鐵重申，若未經許可而於高鐵設施內進行拍攝，一經發現，除將立即停止拍攝行為，並將視情節輕重，循法律途徑維護高鐵商譽及旅客權益。
(中時)
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