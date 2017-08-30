響應世界狂犬病日 高雄打疫苗優惠150元
高雄市農業局動保處響應「928世界狂犬病日」，與農委會動植物防疫檢驗局、高市各動物醫院合作，9月至11月只要飼主帶寵物至配合的動物醫院施打狂犬病疫苗，即享有注射費優惠150元，並可參加摸彩，有機會獲得高通通一卡通。
動保處指出，今年9月1日至11月30日，攜帶家中飼養犬貓或貂、浣熊等食肉目動物，至高市配合的動物醫院施打狂犬病疫苗，一律優惠疫苗注射費150元，醫院將注射證明書繳回動保處，還可參加摸彩。
獎項包括高通通一卡通之外，裡頭儲值1000元共5個名額、儲值500元10名、儲值100元50名。
(中時)
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