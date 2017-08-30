世大運》迴響系列二 郭婞淳與李智凱劍指東奧金牌

郭婞淳在世大運挺舉項目改寫世界紀錄，接下來將劍指東京奧運。（陳怡誠攝／資料照）

台北世大運30日落幕，含金量十足的項目除了田徑外，還有舉重與體操，尤其是女子舉重58公斤級郭婞淳挺舉破世界紀錄與男子體操鞍馬李智凱都有實力放眼2020東京奧運金牌。

李智凱在鞍馬項目靠著絕活「湯瑪士迴旋」勇奪金牌，如果能保持健康狀態不受傷，東京奧運可望佔有一席之地。（鄭任南攝／資料照）

世大運最先登場的項目就是舉重，原本被視為穩奪金牌的許淑淨，開幕前一天臨時宣布因傷退賽，中華代表團的士氣頓時受到打擊，幸好郭婞淳在21日就挺破世界紀錄，幫助中華隊開出好彩頭，以點燃了中華隊其他項目選手的熱血。

相隔兩天，競技體操場上也傳出捷報，當年電影「翻滾吧！男孩」中的小主角李智凱，長大後的他憑藉著拿手「湯瑪士迴旋」絕技擊敗眾家高手，拿下鞍馬金牌。

有人比喻中華隊此次在海陸空都有出色表現，游泳(海)雖沒有奪牌，但不少項目改寫全國紀錄，田徑(陸)寫下2金2銀4銅佳績，體操(空)靠著李智凱突破重圍，就連舉重(海軍陸戰隊)也交出2金1銀4銅成績單，在所有傳統競技項目全面成長。

郭婞淳摘金後受訪時說出一段感人的話，「希望藉此次機會能讓全世界看到台灣，也期盼國人能夠更加支持選手。」郭婞淳說出所有體育選手的心聲，他們的辛苦訓練與淚水都在奪牌那一剎那獲得釋放，但還是有很多很多的基層運動員和教練都在默默付出，他們需要各界的關懷與鼓勵。

放眼2020東京奧運，台灣最有競爭力的項目還是舉重，缺席本屆世大運的許淑淨目標三連霸，而郭婞淳更有機會洗刷里約恥辱，實現奪金夢想。

至於李智凱的獨拿絕活「湯瑪士迴旋」已超過世界等級的難度，有專家預測只要李智凱不受傷，東京奧運將有他的一席之地。

(中時電子報)