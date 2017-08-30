世大運》完美閉幕看這裡 電視、網路4K直播

世大運閉幕典禮晚間7時30分台北田徑場登場，圖為本屆世大運開幕典禮。(中央社資料照)

為期12天的2017台北世大運，30日晚間7時30分台北田徑場舉辦閉幕典禮，慶祝本屆賽會圓滿落幕。電視頻道除了無線華視、有線緯來體育將轉播閉幕典禮，網路Youtube由大專體總SSU製作的MOE SPORTS頻道，也將以4K超高畫質直播閉幕儀式。

家家擔任世大運閉幕表演嘉賓。(世大運組委會提供)

中華隊本屆世大運創下史上最佳26金34銀30銅優異成績，獎牌榜高居第3。閉幕典禮同樣星光熠熠，除了邀請「靈魂歌姬」家家以「勝利女神」之姿獻聲，另外包括董事長、徐佳瑩、紀曉君、滅火器樂團也都將齊聚，為世大運畫下完美句點。

無法親身至現場觀禮的民眾，也可藉由電視轉播收看，無線華視、有線緯來體育全程轉播頒獎典禮，手機、網路也可於Youtube上收看華視頻道，另外大專體總MOE SPORTS頻道https://www.youtube.com/watch?v=Z4o-he6csO0，也將以4K超高畫質直播閉幕儀式。

(中時電子報)