夜市落實自主管理 減少氣爆發生率
台中逢甲商圈上月發生瓦斯氣爆事件，震驚全國，新北市府為避免發生類似案件上月起突擊檢查樹林興仁花園夜市相關消防設備，經發局長張峯源29日也率市場處並會同消防局等局處前往板橋湳雅夜市聯合稽查，確認消防自主管理情形。
經發局檢查重點瓦斯桶是否超過有效期限、鋼瓶外觀是否鏽蝕，以及管線是否漏氣，而瓦斯桶放置亦不可有斜躺橫放及串接使用不可超過80公斤等情事。現場檢視業者均正確使用瓦斯鋼瓶，符合規定。此外，也再次提醒攤商注意使用瓦斯鋼瓶及用火用電的安全。
另外，經發局也重視攤販營業場所的消防安全問題，不僅要求攤販成立自衛消防編組，且輔導增設滅火器具，也宣導攤商裝設瓦斯遮斷器等消防器材，增強硬體設備。另外，也舉辦消防演練及講習，藉由實地演練，以提升所有攤商的救災能力，增進消防知識，在災害發生時能即時應變處理，有效降低災損。
湳雅夜市主委陳政華說，自治會均要求使用瓦斯的攤商每日進行自主檢查，並配合辦理消防演練及講習、增設滅火器等，以強化攤販的消防救災能力。
經發局長張峯源表示，新北市為維護民眾安全，除了列管夜市落實安全自主管理外，也要求公有市場熟食攤位也要自我檢查瓦斯鋼瓶使用情況，並由經發局定期抽查業者執行情形，期望能有效預防意外的發生，不僅保護攤商，同時也維護消費者及社區居民的安全。
(中時)
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