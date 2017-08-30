曝官員搶世大運功勞、體協黑暗面 男星轟：不要臉

林俊逸點出台灣體育選手的辛酸。(圖/本報系資料照)

世大運中華隊表現令人激賞，總共拿下26金34銀30銅，總排名位居第三名，也創下團史上最佳紀錄，但此時卻有許多官員出來邀功，直呼自己也有功勞，這讓林俊逸看不下去，直接在臉書上怒嗆「不要臉」。

林俊逸臉書全文。(圖/林俊逸臉書)

林俊逸表示官方預期拿下12到13金，不過最後奪下double的金牌，照理說是相當振奮人心，因此認為多數功勞要歸功於長期陪伴選手練習的家人、教練、隊友，以及照顧選手食衣住行的工作人員，但此時卻有「官員」出來邀功，表示中華隊能奪得佳績自己也有功勞，此舉讓林俊逸嗤之以鼻，立刻在臉書怒嗆那叫做「你的本份」，不是「你的功勞」，要求這些人將這些話吞回嘴裡，反觀對於落敗的選手，林俊逸認為抗壓性不足是沒機會參與國際賽事累積經驗，該怪罪的就是充滿政治考量與鬥爭的運動體系，因為它們欠選手的真的難以計數。

此外林俊逸表示，近幾年接觸國內各界運動國手，才見識到各大體育協會的無奈與無恥，無奈的是二三個人就得包辦選手比賽大小事項，不僅人力不足連專業性也不夠，此外更離譜的是選手只要不合協會的意，就禁止參加國內外大小賽事，因此多數選手選擇悶不吭聲，害怕講了得賭上未來被禁賽，更不諱言體育協會就是奸商在「玩」體育，非但沒有幫助選手還不斷壟斷運動發展，除了極盡所能的撈錢，就是扯選手後腿，才導致比賽器材沒帶，導致選手沒得比的窘境發生，雖然這些協會改組換人，但只會換更貪婪的人來當頭，這讓他痛批還換個屁啊。

雖然知道這些黑暗面已久，但林俊逸表示仍不敢點出哪個高層在搞鬼，因為仍有許多選手朋友仍在協會的「控管」下，但仍不忘呼籲除了得監督政府，公評這些體育協會，也要讓運動員知道全台灣人民都是最堅強的後盾，不管未來有啥委屈，或者不公不義的事情發生，都可以無所畏懼勇敢講出來。

(中時電子報)