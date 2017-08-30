中華隊表現好 李來希不去世大運閉幕式

去年底民進黨中央黨部前，有反年改民眾抗議丟雞蛋、灑冥紙，事發後民進黨中央黨部所處大樓「華山商務大樓管委會」，向「全國公務人員協會」理事長李來希等3人提告求償9萬9000元，臺北地方法院臺北簡易今(30)日下午開庭審理。李來希說管委會告錯人，還明確說中華隊表現這麼好，他不打算去世大運的閉幕式。

李來希今天上午在臉書貼出一張傳票，自稱要為去年12月31日蛋洗民進黨中央黨部大樓的案子出庭，案由是侵權行為損害賠償。他在臉書上表示，這是有生之年第一次擔任被告，民進黨向他求償9萬9千元，「這是小事啦！」

國家年金改革委員會去年12月31日舉辦第一場分區會議，監督年金改革行動聯盟在場外號召抗議民眾，前往民進黨中央黨部前丟雞蛋、灑冥紙抗議。民進黨中央黨部位處的華山商務大樓管委會事後向李來希等3人提告求償，臺北地院今(30)日下午開辯論庭審理。

李來希庭訊前說，事發當日申請集會遊行的地點是交通部，民進黨總部前馬路的路權是由另一位小姐申請，民進黨唆使大樓管委會對他們提告，是告錯人了，「如果大樓確有損失，應去找那位申請路權的小姐，不是控告遠在2公里之外的他們。」

李來希並說，民進黨說他們丟雞蛋，實際上他們手上沒有一個人有雞蛋，「民進黨應該找出那個拿著雞蛋的元兇才對」。

由於世大運開幕滋擾事件引發重大爭議，並有抗議年改政策的2名退伍軍人遭到北檢檢察官偵辦，李來希在被詢及是否會去世大運閉幕式時笑著說，有網友送他4張票，但擔心自己去了會造成員警困擾，「去，好像是我鬧事；不去就說我怕事，所以我去也不是，不去也不是」。在民主自由法治的國家，人民與公民沒有義務向社會大眾交代自己行蹤，這是隱私權，也是人民基本權利。

李來希最後說，本來就沒有打算去閉幕式，中華隊表現那麼好，國家的喜慶，要給予祝福。

(中時)