中華隊表現好 李來希不去世大運閉幕式
去年底民進黨中央黨部前，有反年改民眾抗議丟雞蛋、灑冥紙，事發後民進黨中央黨部所處大樓「華山商務大樓管委會」，向「全國公務人員協會」理事長李來希等3人提告求償9萬9000元，臺北地方法院臺北簡易今(30)日下午開庭審理。李來希說管委會告錯人，還明確說中華隊表現這麼好，他不打算去世大運的閉幕式。
李來希今天上午在臉書貼出一張傳票，自稱要為去年12月31日蛋洗民進黨中央黨部大樓的案子出庭，案由是侵權行為損害賠償。他在臉書上表示，這是有生之年第一次擔任被告，民進黨向他求償9萬9千元，「這是小事啦！」
國家年金改革委員會去年12月31日舉辦第一場分區會議，監督年金改革行動聯盟在場外號召抗議民眾，前往民進黨中央黨部前丟雞蛋、灑冥紙抗議。民進黨中央黨部位處的華山商務大樓管委會事後向李來希等3人提告求償，臺北地院今(30)日下午開辯論庭審理。
李來希庭訊前說，事發當日申請集會遊行的地點是交通部，民進黨總部前馬路的路權是由另一位小姐申請，民進黨唆使大樓管委會對他們提告，是告錯人了，「如果大樓確有損失，應去找那位申請路權的小姐，不是控告遠在2公里之外的他們。」
李來希並說，民進黨說他們丟雞蛋，實際上他們手上沒有一個人有雞蛋，「民進黨應該找出那個拿著雞蛋的元兇才對」。
由於世大運開幕滋擾事件引發重大爭議，並有抗議年改政策的2名退伍軍人遭到北檢檢察官偵辦，李來希在被詢及是否會去世大運閉幕式時笑著說，有網友送他4張票，但擔心自己去了會造成員警困擾，「去，好像是我鬧事；不去就說我怕事，所以我去也不是，不去也不是」。在民主自由法治的國家，人民與公民沒有義務向社會大眾交代自己行蹤，這是隱私權，也是人民基本權利。
李來希最後說，本來就沒有打算去閉幕式，中華隊表現那麼好，國家的喜慶，要給予祝福。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。