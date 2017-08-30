謝霆鋒大方談日本行 聞王菲燦笑這樣回應

謝霆鋒昨返回香港，先前網友目擊他與王菲現身日本商場。（圖／翻攝自《on.cc東網》、沿見薇安微博）

謝霆鋒與王菲復合後，近來常被目擊現身日本。（圖／中時資料照片）

3年前與分開11年的王菲上演世紀大復合的謝霆鋒，最近七夕前夕，又被網友捕獲與女友王菲現身日本機場，疑似相約過情人節，也順道替29日過37歲的謝霆鋒慶生，昨(29日)日晚間壽星謝霆鋒現身香港機場，剛從日本回來的他心情不錯，大方停下受訪，他稱此行是為了替美食節目《鋒味》找食材，再問王菲是否同行？謝霆鋒難得沒擺臭臉，燦笑說：「這問題我就不回答了」。

據《on.cc東網》報導，昨晚約8時多，穿著牛仔外套、戴著鴨舌帽與墨鏡的謝霆鋒帥氣現身香港機場，記者祝他生日快樂，他露出笑容低調收下，並表示自己已經很久沒過生日了，「要不斷要求自己進步，每天都是生日」，問他到日本做什麼，他解釋是為了美食節目找新素材，稱此行以公事為主。

媒體再問謝霆鋒關於兩個兒子的事，他封口不願多說，問女友王菲是否也跟他去了日本？謝霆鋒罕見露出笑容，說：「這題不回答」，訪問期間有記者差點推倒路人的行李車，謝霆鋒第一時間開口致歉，最後坐上助理的車離開，沒再多說什麼。

(中時電子報)