急診室暴力 男子咆哮架保全頸遭訴

桃園市39歲李姓男子，今年7月2日下午1點多，在衛生福利部桃園醫院急診室內陪同友人就診時，疑似因為對醫護人員處理方式不滿，對著急診室吳姓兼任主治醫師和羅姓保全咆哮，還跟其他病患發生衝突，今天被桃檢依傷害與恐嚇等罪嫌提起公訴。

檢方調查，有竊盜、毒品等前科的李男，當天下午在桃醫急診室內，因為不滿醫護人員處理病患態度，怒和吳姓醫師咆哮，醫院羅姓保全趕到現場後，遭李男嗆聲「要玩就要玩得起，我動手的話，你就知道怎麼死！」李男還用手架住羅姓保全的脖子，羅姓保全事後持頸部受傷的診斷證明書向桃園警分局報案，警方依李男涉嫌傷害與恐嚇等罪嫌將他送辦，桃園地檢署今天偵結，將李男依照傷害罪起訴。

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(中時)