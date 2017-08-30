賴冠霖說「中國台灣」 有內幕 網曝全家恐移民

賴冠霖爸爸曾到韓國去探望他。(圖／翻攝自「WANNA ONE」臉書、youtube)

網友爆料賴冠霖全家恐移民。(圖／翻攝自PTT)

網友曝光賴爸轉換跑道。(圖／翻攝自PTT)

15歲台灣男孩賴冠霖以夯團「WANNA ONE」一員在韓國出道，擁有高人氣，10月還將隨團回家鄉開演唱會，卻因近日在節目脫口說出「中國台灣」，再踩政治地雷，不過現有網友在PTT爆料，他會這樣說不是沒有原因，全家疑似計畫好移民大陸。

有網友在PTT爆料，無意間在網路上看見賴冠霖父親貼了一個廣告，本來在美商擔任科技主管的他，突然轉換跑道，頭銜變「中國國家一級心理諮商師」、「中華兩岸天賦智能教育發展協會理事」，質疑這可能是早就計畫好的全家總動員移民大陸。

這名網友更提到因為家人已幫賴冠霖規劃好，所以他才能毫不猶豫說出「中國台灣」，網友看完他的分析，認為這好像不無可能，文章引起不少共鳴。

(中時電子報)