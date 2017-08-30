賴冠霖說「中國台灣」 有內幕 網曝全家恐移民
15歲台灣男孩賴冠霖以夯團「WANNA ONE」一員在韓國出道，擁有高人氣，10月還將隨團回家鄉開演唱會，卻因近日在節目脫口說出「中國台灣」，再踩政治地雷，不過現有網友在PTT爆料，他會這樣說不是沒有原因，全家疑似計畫好移民大陸。
有網友在PTT爆料，無意間在網路上看見賴冠霖父親貼了一個廣告，本來在美商擔任科技主管的他，突然轉換跑道，頭銜變「中國國家一級心理諮商師」、「中華兩岸天賦智能教育發展協會理事」，質疑這可能是早就計畫好的全家總動員移民大陸。
這名網友更提到因為家人已幫賴冠霖規劃好，所以他才能毫不猶豫說出「中國台灣」，網友看完他的分析，認為這好像不無可能，文章引起不少共鳴。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。