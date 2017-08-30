腰瘦！曾莞婷綁馬尾手一抬 犯規露螞蟻腰

曾莞婷今當馬尾女孩兒，偷閒出門看展。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

曾菀婷抬手綁馬尾，不科學細腰全都露。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

「本土劇女神」曾莞婷常在社群網站分享生活點滴，今（30日）心血來潮出門看展覽，拍下一系列美照，其中抬起手綁馬尾的樣子，雖僅是簡單的日常動作，但仍性感爆表，原來是她露出纖細蠻腰，讓粉絲大呼「真腰瘦！」

曾莞婷今在臉書PO出看展的照片，寫下：「今天當馬尾女孩兒～遇到真心喜歡妳的人看到他們看到妳興奮的表情，其實我心裡也難掩興奮～」，看來相當愜意。

照片中，曾莞婷穿著短版粉色上衣，搭配刷破牛仔褲和球鞋，身材比例十分完美，吸睛的是，她一舉手做綁頭髮的動作，立刻露出纖細螞蟻腰，隱約還可看到馬甲線，引來粉絲激動留言「性感的腰線」、「這腰到底怎麼辦到的」、「整個大犯規呀」、「這腰不科學啊」，引發不少討論。

(中時電子報)