世大運獎牌MIT!獨特光霧效果揭密

台北世大運即將落幕，這當中除了辛苦的選手及工作人員之外，製作獎牌的師傅也功不可沒。每位選手們脖子上所掛的獎牌，全都是台灣製造，過程中費竟功夫，得經過十幾道工法，耗費快兩小時製作，每個細節都不馬虎。

世大運獎牌MIT!獨特光霧效果揭密

由25年經驗的鑄幣公司打造，每一面獎牌都是純手工製作，經過層層的工法，淘汰率更高達一半。兩千個獎牌需求，為了達到最高品質，至少得做4千個進行淘汰篩選。業者就表示，為了台北世大運，賠本用24k金包覆金牌、純銀包覆銀牌表面，銅牌則是選用玫瑰金，提升質感，市價更比一般獎牌高出3百倍，不只讓選手領獎時很有份量，也再度讓台灣在國際發光。

(中天)