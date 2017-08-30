造6500噸大型巡邏船守釣島 日本海保廳預算創新高
日本海上保安廳29日發表2018年預算方案，明確提出要新造一艘6500噸級的大型巡邏船，以強化尖閣列島（釣魚島）的防衛。其預算編列將是史上最高，約達2300億日圓，比上一年度增加9%。其中有230億日圓的新巡邏船建造費用，是為加強應對中國大陸船隻不斷在釣魚島周邊進入日本主張的領海。
根據日經中文網報導，2016年夏季中國一度有約15艘公務船集體在中日相鄰海域航行，隨後又日常性地多次進入日本主張領海。共同社統計，光是今年中國海警船已22度駛入釣島周邊領海。海保廳要加強警備能力，也是極其合理之事。
日本新聞網指出，新建大型巡邏船全長150公尺，搭載有一架直升機，同時還將安裝即時的動畫傳送系統，將釣島附近發生的情況可同步傳送到位於東京的海上保安廳總部指揮中心。日本政府於2016年成立了尖閣列島專屬警備部隊，目前配置2艘可搭載直升機的3800噸級巡邏船和10艘1000噸級的巡邏船。
日本海保廳編制約1.2萬人，此次能編列如此新高的預算，除了中國因素，也擴充了針對2020年舉行的東京奧運會和殘奧會反恐費用，及其他海上交通的安全對策費。
資料顯示，海保廳擁有一支質量極其可觀的水面艦艇與航空巡邏機兵力，截至2010年，海保廳擁有巡邏船艇約200艘，海事巡邏飛機70多架，此外亦設有衛星監察所巡視海域。
在全球海岸防衛隊中，僅次於美國海岸警衛隊，超過鄰近東亞國家海岸防衛兵力的總和，整體實力甚至高出許多小國海軍，說海保廳是日本的「第二海軍」一點也不為過。
(中時電子報)
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