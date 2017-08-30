台中捷運電聯車再測試 朝109年通車邁進

預計109年正式通車的台中捷運，再度進行測試！這一次從北屯機廠到G5站，來回總長6公里，爬過台中捷運坡度最陡，彎度最彎的路段，車速維持在10公里來進行測試，而台中捷運綠線，總共有18列列車，通通是無人駕駛，也是台灣首創。

台中捷運電聯車再測試 朝109年通車邁進

台中捷運的車廂，比北捷小了一些，寬度2.98公尺，高度2.03公尺。捷運綠線，透過在車廂內的主觀鏡頭，一路可以看到大坑美景，時速最高可以達到70公里，平均時速35公里，從G0到G4站，1.9公里 只要三分鐘。測試列車爬坡和轉彎性，一切正常，進度已達72%，預計109年能正式通車。

(中天)