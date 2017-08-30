不滿包裹表決護前瞻 3藍委絕食抗議

臨時會期間為了前瞻預算案拚三讀，不斷電表決來到第三天，立委、助理、議事人員疑似超時工作，議員因此向北市勞動局檢舉告發，而勞檢處在30號上午突襲檢查，但最終查無工時違法問題。不滿行政院副院長蘇嘉全以包裹表決的方式，箝制藍軍的提案，三名國民黨立委從29日晚上開始發動絕食抗議。

許多醫護人員出動，為絕食抗議的國民黨立委量血壓，還擔心天氣太熱，特地搬來三台電扇幫散熱。國民黨立委曾銘宗表示天氣太熱，已經開始暈了，不知道能不能撐過50多小時。而另一位國民黨立委賴士葆更是口出穢言，批評前瞻計畫。

醫護人員到場為國民黨立委量血壓

不滿立法院長蘇嘉全，以「一事不兩議」箝制藍軍提案，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰發動禁食抗議。絕食的第一天，國民黨主席吳敦義及郝龍斌也到場打氣，而30號上午，周錫瑋及王金平也到場，王金平也怒說不能接受蘇嘉全的處理方式。

藍軍以激烈手段表達對執政黨的怒火，而國會也持續不斷電的表決，疑似過長的工作時間，讓北市議員向勞動局檢舉，卻得到勞檢人員表示，約聘雇人員不受勞基法規範的回應。加上輪班制度，這次查不出違法所在。

(中天)