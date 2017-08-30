每周三偷報雜 「時事女」被起訴
桃園市46歲陳姓女子，今年6月間接連4個周三，都到便利商店偷報章雜誌，店員因為報份短少，調閱監視器才發現陳女不但偷取自由時報、中國時報，還有鏡週刊、周刊王，共得手6份報紙、4本雜誌，桃檢依照竊盜罪嫌向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。
檢方調查，每周三是周刊王、鏡周刊出刊日，陳女今年6月7日開始，14日、21日、28日，都趁著凌晨時間，到鄰近的便利商店偷剛出刊的雜誌，連帶一旁的自由時報、中國時報各拿1份。
超商店員向平鎮警分局報案後，陳女坦承犯案，並供稱她偷竊報紙、雜誌只是自己要看，已全數賠償，並與超商達成民事和解，桃園地檢署今天偵查終結，將陳女依照竊盜案向法院聲請簡易判決。
(中時)
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