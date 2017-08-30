世大運》迴響系列三 火力最大化的「國球」 卻失了守備與態度

中華隊世大運棒球預賽關鍵中韓戰，發生多次失誤，以3比6輸球。（資料照 鄭任南攝）

2017台北世大運今將進行閉幕典禮，畫下完美句點，不過其中被視為奪牌希望我國「國球」棒球項目，確早早在預賽出局，僅能進行排名賽，最終以第5名坐收，讓所有的台灣民眾們不滿，也責罵多於鼓勵；中華隊預賽首戰的再見失誤敗給法國，到關鍵中韓戰的失誤連連，追求火力的其中，守備與態度卻成為中華隊的通病。

預賽首戰，中華隊因最後中外野手王正棠要命再見失誤，導致輸球，來到非贏不可的中韓戰，中華隊除了帳面的2次失誤，也發生許多隱形失誤，從中外野手岳東華第4局的深遠飛球處理不當，讓打者一口起跑到三壘，到第9局內野補位，都顯現出在守備觀念還需加強，除了苦練基本守備外，未來對於守備觀念還須提升。

這次不管團隊打擊成績，還是團隊投球成績，中華隊都在8隊之中名列前茅，尤其打擊率高達3成54，與金牌的日本並列第一，6轟、56打點都在各隊居冠，找來了火力支援，中華隊卻少了守備這一塊。

世大運預賽首戰，中華隊以再見失誤輸給法國。(資料照 中央社記者張新偉攝 )

首戰失敗，扛下敗因的王正棠，主要是守內野為主，不過這次從培訓開始，就以外野手出發，以第9局的飛球，當下判斷落點就出現瑕疵，導致還未跑到位就急於接球，成，對於一位並非專職外野手的選手，首戰扛下中外野，是否帶來太大的壓力。

這次中華隊組成，與其他7隊相比，已是眾星雲集，除了3位中職好手，也有多位準職棒球員，實力不在話下，但關鍵中韓戰，確出現了多次在場上的專注與態度喪失的時刻。

尋求衛冕的世大運棒球中華隊，卻在預賽吞下兩敗，最終以第5名坐收。（鄭任南攝）

其中第6局左外野手蘇智傑的安打處理，並沒有在第一時間回傳，讓南韓跑者連跑兩個壘包回來1分，等於免費奉送1分，第8局中華隊有大好的進攻機會，確因陳重廷的在三壘遭到牽制，而葬送了逆轉機會，在自家地主比賽擁有滿場的加油後盾，中華隊卻失了該有的專注與態度。

就像中韓戰輸球後，總教練郭李建夫所說，期望能透過這些比賽，讓球員們記取教訓，下次不要再犯，發揮自己正常的實力，不僅世大運中華隊，近幾年中華隊追求火力上面的提升，卻忽略了守備觀念的落實，基本功的訓練，棒球既然被視為「國球」，中華隊真的還需要再加加油。

(中時電子報)