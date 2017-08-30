日裔美太平洋司令哈里斯上將 將轉任駐澳洲大使？
據澳洲雪梨早報（Sydney Morning Herald）報導，被視為美國海軍「東亞通」、日裔美籍的太平洋司令哈里斯上將（Admiral Harry Harris），據傳將有可能被川普（Donald Trump）政府提名為駐澳洲大使。即將於明年（2018）年初退休的哈里斯，從2014年起接任美軍太平洋司令部（PACOM）司令一職後，就因為其日裔的身份，產生過不少爭議，但也拜司令職務所賜，哈里斯和澳洲政府高層關係相當密切，該國外長朱莉·畢紹普（Julie Bishop）聽聞此訊息後表示樂觀其成，認為哈里斯若能接下此職務，將是兩國之福，但她也透露，目前澳洲當局仍未收到美方的告知，故她也無法多做評論。
現年61歲的哈里斯，出生於日本橫須賀（Yokosuka），父親是駐日美軍軍士長、母親是日本人，回到美國居住後，隨父親的腳步，考入美國海軍學院（U.S. Naval Academy）就讀，並順利取得機械工程學位畢業。畢業後通過海軍飛行員訓練，負責駕駛P-3獵戶座海上巡邏機（P-3C Orion），長達4,400小時的飛行時間中，有400多個小時是作戰飛行，讓哈里斯因戰功獲得眾多勳章且升職快速。他不僅戰功彪炳，更前往哈佛、喬治城和牛津等名校進修，專攻東亞議題研究。
哈里斯於2009年被任命為美國海軍第六艦隊司令，4年後調任為太平洋艦隊司令，並在司令官任內被晉升為四星上將，成為美軍當前最高階級的亞裔指揮官，也是第一位升上上將軍階的P-3巡邏機飛行員。但僅剩半年時間哈里斯就將退休，為何川普政府要急於此刻做出這個調任決定？有一種說法認為，哈里斯於太平洋司令任內，多次因南海議題和中國大陸產生衝撞，不希望亞太海域再出問題的美國，想藉此拔掉他的指揮大權。但關於此項人事異動，白宮和上將本人都仍未做出回應。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範