日裔美太平洋司令哈里斯上將 將轉任駐澳洲大使？

現任美軍太平洋司令、海軍四星上將哈里斯，有可能成為下一任駐澳洲大使？（圖/美聯社）

據澳洲雪梨早報（Sydney Morning Herald）報導，被視為美國海軍「東亞通」、日裔美籍的太平洋司令哈里斯上將（Admiral Harry Harris），據傳將有可能被川普（Donald Trump）政府提名為駐澳洲大使。即將於明年（2018）年初退休的哈里斯，從2014年起接任美軍太平洋司令部（PACOM）司令一職後，就因為其日裔的身份，產生過不少爭議，但也拜司令職務所賜，哈里斯和澳洲政府高層關係相當密切，該國外長朱莉·畢紹普（Julie Bishop）聽聞此訊息後表示樂觀其成，認為哈里斯若能接下此職務，將是兩國之福，但她也透露，目前澳洲當局仍未收到美方的告知，故她也無法多做評論。

現年61歲的哈里斯，出生於日本橫須賀（Yokosuka），父親是駐日美軍軍士長、母親是日本人，回到美國居住後，隨父親的腳步，考入美國海軍學院（U.S. Naval Academy）就讀，並順利取得機械工程學位畢業。畢業後通過海軍飛行員訓練，負責駕駛P-3獵戶座海上巡邏機（P-3C Orion），長達4,400小時的飛行時間中，有400多個小時是作戰飛行，讓哈里斯因戰功獲得眾多勳章且升職快速。他不僅戰功彪炳，更前往哈佛、喬治城和牛津等名校進修，專攻東亞議題研究。

哈里斯上將是一名海軍飛行員，執飛P-3獵戶座海上巡邏機。（圖/美國海軍）

哈里斯於2009年被任命為美國海軍第六艦隊司令，4年後調任為太平洋艦隊司令，並在司令官任內被晉升為四星上將，成為美軍當前最高階級的亞裔指揮官，也是第一位升上上將軍階的P-3巡邏機飛行員。但僅剩半年時間哈里斯就將退休，為何川普政府要急於此刻做出這個調任決定？有一種說法認為，哈里斯於太平洋司令任內，多次因南海議題和中國大陸產生衝撞，不希望亞太海域再出問題的美國，想藉此拔掉他的指揮大權。但關於此項人事異動，白宮和上將本人都仍未做出回應。

(中時電子報)