課綱刪文言文 黃智賢：搞愚民比較好統治

黃智賢在臉書發文，強調閱讀經典的重要性。(擷取自臉書)

高中國文課綱審議擬大幅刪減文言文，並將許多中國經典文章換成台灣古文。對此，政治評論家黃智賢表示，民進黨當局想讓台灣人變笨，因為這樣比較容易統治。

黃智賢今(30日)在臉書發文，點出近來課綱審議的荒謬性。她說，找學生自己審課綱，就像病人自己診斷、開藥，而且用黑箱的網路投票選課文更扯，這樣將專家與教師置於何地？

再說，課綱的選文標準不用文學性與經典性當指標，卻以「建構台灣主體性」為圭臬，如此在僅存的篇幅中刪減古文，不讓學生讀千百年來最重要的經典，最終造成世世代代代的心靈與智力的浩劫，這難道不是愚民嗎？

黃智賢強調，閱讀經典是累積創造力的捷徑，如果剝奪弱勢孩子唯一可以學習經典的機會，只會讓階級差異更擴大、世襲貧窮更嚴重。

進一步說，下一代可能連讀金庸武俠、看歌仔戲與布袋戲的能力都會消失，因為這些作品也有所謂的「文言文」。看起來，民進黨就是想讓台灣人退化、變笨，或許這樣會比較好統治！

(中時電子報)