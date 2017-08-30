課綱刪文言文 黃智賢：搞愚民比較好統治
高中國文課綱審議擬大幅刪減文言文，並將許多中國經典文章換成台灣古文。對此，政治評論家黃智賢表示，民進黨當局想讓台灣人變笨，因為這樣比較容易統治。
黃智賢今(30日)在臉書發文，點出近來課綱審議的荒謬性。她說，找學生自己審課綱，就像病人自己診斷、開藥，而且用黑箱的網路投票選課文更扯，這樣將專家與教師置於何地？
再說，課綱的選文標準不用文學性與經典性當指標，卻以「建構台灣主體性」為圭臬，如此在僅存的篇幅中刪減古文，不讓學生讀千百年來最重要的經典，最終造成世世代代代的心靈與智力的浩劫，這難道不是愚民嗎？
黃智賢強調，閱讀經典是累積創造力的捷徑，如果剝奪弱勢孩子唯一可以學習經典的機會，只會讓階級差異更擴大、世襲貧窮更嚴重。
進一步說，下一代可能連讀金庸武俠、看歌仔戲與布袋戲的能力都會消失，因為這些作品也有所謂的「文言文」。看起來，民進黨就是想讓台灣人退化、變笨，或許這樣會比較好統治！
(中時電子報)
文章來源：黃智賢世界
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。