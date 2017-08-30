維護交通治安 宜蘭警方獲贈巡邏車
宜蘭縣警友會與多家企業、民間集資約450萬元，今天（30日）捐贈5輛巡邏車、20輛警用機車，將用以維持交通、治安，提高為民服務效率、增加勤務效能。
宜蘭縣警察局統計，全縣計有202輛巡邏車、525輛警用機車，其中巡邏車超過逾齡年限7年有84輛，逾齡比達41.5％，有逾齡比過高的問題。華東化工、昆盟化學、燿華電子、南方澳南天宮、善心人士林哲良共捐贈5輛巡邏車，宜蘭縣警察之友會及地方善心人士等捐贈20輛警用機車。
宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，感謝企業與警友會關心治安、支持警察，捐贈巡邏車、機車讓警察同仁在執勤時更安全、更有效率，而他也一直對警方同仁說，只要有不堪使用的警車「該換就要換！」警方也要善加使用，回應社會的期待。
但相較於救護車，捐贈警車還是少數，宜蘭縣消防局表示，消防局有23輛救護車，另有7輛預備救護車，幾乎都來自民間捐贈，車齡都在7年內，此外還有人捐贈救護器材，民間提升消防局救護能量，協助消防局每年救回約60名到院前無生命徵象的病患。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。