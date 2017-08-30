維護交通治安 宜蘭警方獲贈巡邏車

宜蘭縣警友會與多家企業、民間集資約450萬元捐贈巡邏車與警用機車。（李忠一攝）

捐贈的巡邏車與警用機車將投入維持交通與治安。（李忠一攝）

宜蘭縣警友會與多家企業、民間集資約450萬元，今天（30日）捐贈5輛巡邏車、20輛警用機車，將用以維持交通、治安，提高為民服務效率、增加勤務效能。

宜蘭縣警察局統計，全縣計有202輛巡邏車、525輛警用機車，其中巡邏車超過逾齡年限7年有84輛，逾齡比達41.5％，有逾齡比過高的問題。華東化工、昆盟化學、燿華電子、南方澳南天宮、善心人士林哲良共捐贈5輛巡邏車，宜蘭縣警察之友會及地方善心人士等捐贈20輛警用機車。

宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，感謝企業與警友會關心治安、支持警察，捐贈巡邏車、機車讓警察同仁在執勤時更安全、更有效率，而他也一直對警方同仁說，只要有不堪使用的警車「該換就要換！」警方也要善加使用，回應社會的期待。

但相較於救護車，捐贈警車還是少數，宜蘭縣消防局表示，消防局有23輛救護車，另有7輛預備救護車，幾乎都來自民間捐贈，車齡都在7年內，此外還有人捐贈救護器材，民間提升消防局救護能量，協助消防局每年救回約60名到院前無生命徵象的病患。

(中時)