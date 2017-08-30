中部全國供佛齋僧大會彰化舉辦 1萬8000人參與

中部全國供佛齋僧大會在彰化縣已經邁入第27年，9月3日在彰化縣立體育館舉行。（吳敏菁攝）

民政處長杜國忠表示，中部全國供佛齋僧大會歷年都在彰化縣舉辦，是台灣佛教界盛會。（吳敏菁攝）

全國供佛齋僧大會在彰化縣已經邁入第27年，人數持續年年成長，今年達1萬8000人，志工也有5000多位，9月3日在彰化縣立體育館舉行，期許摒除農曆七月鬼月的觀念，藉由「宏揚孝道、淨化人心」讓社會更祥和。

民政處長杜國忠表示，中部全國供佛齋僧大會歷年都在彰化縣舉辦，是台灣佛教界盛會。法會主要透過淨化人心的活動，祈求泰民安活、生活順遂。

彰化縣供佛齋僧護持功德會指導法師淨旭表示，中部全國供佛齋僧大會全日活動，9月3日早上8時至12時為盂蘭盆法會，下午1時至2時為念佛共修，下午2時30分至5點為恭請慧律長老說法開示，晚上6時至10時為恭請果清長老領眾放大蒙山。法會特色為免費恭設長生祿位、往生蓮位，並為現世或過往的父母及六親眷屬消災。

法師淨旭指出，齋僧大會即盂蘭盆法會，緣自2500多年前釋迦牟尼佛時代，弟子目犍連之母罪根深結，墮餓鬼中，佛告救濟之法。意義延續，舉辦法會為感念父母恩德、將法會功德迴向現世乃至七世父母，以報父母長養慈愛之恩。

(中時)