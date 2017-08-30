中部全國供佛齋僧大會彰化舉辦 1萬8000人參與
全國供佛齋僧大會在彰化縣已經邁入第27年，人數持續年年成長，今年達1萬8000人，志工也有5000多位，9月3日在彰化縣立體育館舉行，期許摒除農曆七月鬼月的觀念，藉由「宏揚孝道、淨化人心」讓社會更祥和。
民政處長杜國忠表示，中部全國供佛齋僧大會歷年都在彰化縣舉辦，是台灣佛教界盛會。法會主要透過淨化人心的活動，祈求泰民安活、生活順遂。
彰化縣供佛齋僧護持功德會指導法師淨旭表示，中部全國供佛齋僧大會全日活動，9月3日早上8時至12時為盂蘭盆法會，下午1時至2時為念佛共修，下午2時30分至5點為恭請慧律長老說法開示，晚上6時至10時為恭請果清長老領眾放大蒙山。法會特色為免費恭設長生祿位、往生蓮位，並為現世或過往的父母及六親眷屬消災。
法師淨旭指出，齋僧大會即盂蘭盆法會，緣自2500多年前釋迦牟尼佛時代，弟子目犍連之母罪根深結，墮餓鬼中，佛告救濟之法。意義延續，舉辦法會為感念父母恩德、將法會功德迴向現世乃至七世父母，以報父母長養慈愛之恩。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。