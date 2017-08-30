車子壞了！他拆解路邊機車被逮

陳男拆解路邊車輛零件。（葉臻翻攝）

陳男一大清早拆解別人機車的零件。（葉臻翻攝）

桃園警察分局青溪派出所警員周孟冬及周育生，今天凌晨5點多，巡邏經過春日路時，發現有20歲的陳姓男子蹲在路邊，正在拆解一部因車禍事故暫放路邊的機車，2人上前盤查時，陳男坦承因為友人的機車引擎皮帶斷裂需要零件修理，原本想說幫忙買一條皮帶來維修，前天路過本處發現這部事故車與友人的機車同廠牌、型號，想說可能車主不想要了，才想拆些零件來維修朋友的機車就不用花錢買零件，沒想到竟被警察發現。

機車車主接獲警方通知到場後，他表示因車禍受傷，機車暫放置於現場，不料竟然會引起宵小的覬覦，全案於訊後將陳男依竊盜罪嫌將陳嫌，移請台灣桃園地方法院檢察署偵辦。

(中時)