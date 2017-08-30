憑停車票卡 中市警幫老伯找回愛車

「找到了！」賴姓市民在停車場找到愛車，感謝警察將市民的小事當成重要的事來處理。（盧金足翻攝）

警方化身名偵探柯南，只憑一個停車票卡，就幫賴姓市民找到車子。（盧金足翻攝）

賴姓市民身上的停車發票成為找車線索。（盧金足翻攝）

「車子到底停在那裡！怎麼找不到！」67歲的賴姓市民記得車子停放在台灣大道，但一直找就是找不到，不得己向警方報案，員警從他身上的一個停車票卡，一張發票，化身名偵探柯南找出線索，成功在1.1公里遠地方找到他的愛車，其實是停放文心路的停車場，讓他終於能順利開車回家。

年紀漸長，有的長輩為記憶力衰退所擾，忘東忘西，有時還迷路，這名賴姓市民則想不起車子停在何處，而且誤植的印象，讓他以為車子不見了。

台中市警察局第6分局市政所警員蔡佳憲、吳桓擔，接獲賴姓市民報案表示，找不到停放在台灣大道上汽車停車格的汽車，請警方協助，因目前台灣大道少畫停車格，警方調查並未發現他的車子停放在台灣大道上。

員警詢問得知，賴伯伯當時沒有開車到台灣大道的紀錄，請他查看口袋內有沒有什麼東西可以幫助回想，原來賴伯伯記憶方面有些衰退，對於車子確切的停放位置不清楚，只記得開車來到附近。

警方從他的口袋內發票和停車票卡，發現曾在文心路上的餐廳用餐，再利用票卡查出餐廳附近停車場，且逐一尋找，最後在文心路一家量販店對面停車場順利找到賴伯伯的汽車。

賴姓市民感謝警方幫忙找車，幸好在停車場找到愛車，稱讚警察將市民的小事當成重要的事來處理。

(中時)