蔡英文：前瞻預算對台發展非常重要 黨團要堅持
（16：20更新）民進黨今中常會，會中邀請新竹市長林智堅以「新竹之翼-大車站計畫」為題專案報告。黨發言人邱莉莉會後轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，立院黨團同仁堅守議場非常辛苦，還要挑燈夜戰審理前瞻基礎建設計畫預算。這個預算對台灣的發展非常重要，請黨團同仁一定要繼續堅持。
此外，行政院報告時，林錫耀表示，815停電，行政院責成兩個小組，原因調查究責小組，電力總體檢專案小組，第一個小組吳宏謀11個委員開過三次會議，很快就可以把調查報告公告給國人；第二個小組是吳政忠當召集人，因為較為專業，還在遴聘委員，很快就可以開第一次會議。
今天民進黨中常會，由於立法院院會還在處理前瞻基礎建設計畫預算，舉行不到1小時就結束。邱莉莉轉述蔡英文主席裁示，新竹的大車站計畫是前瞻基礎建設計畫的一部份，這幾天立院黨團同仁堅守議場非常辛苦，而且還要挑燈夜戰審理前瞻基礎建設計畫預算。
蔡英文說，這個預算對台灣的發展非常重要，新竹市提出的計畫，也是在前瞻計畫之中，不只是新竹市，台灣還有很多地方都希望有所改變，請黨團同仁一定要繼續堅持，讓前瞻計畫的預算能夠早日通過，加速台灣的區域均衡。
她強調，至於每一個個案，包含今天討論到的新竹市大車站計畫，也希望行政院各部門在後續執行時，都能密切跟地方政府來配合，務必要是有效率的執行這些預算。
(中時)
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