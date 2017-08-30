世大運點燃全台運動熱潮 凱擘大寬頻推全新「博斯運動套餐」

世大運推升全台運動風潮，開啟全民對於體育賽事的關注，世大運今(30)日閉幕之後，9月「世界羽聯超級賽」、「六都電競總決賽」接力登場，也激勵有線電視系統台業者推出包套的運動節目。

凱擘大寬頻旗下共有陽明山、新台北、大安文山、新竹振道、豐盟、新頻道、南天等系統台，決定將博斯高球2台、博斯電玩台、博斯魅力台、博斯網球台、博斯足球台，以及博斯無限台等6個體育頻道包套推出全新的「博斯運動套餐」，月付99元，高爾夫球、網球、足球、羽球、極限運動、電子競技，或是專屬女性的運動內容一次看到飽。

原本就訂購凱擘大寬頻「HD99高畫質套餐」或「HD99精彩全享餐」的用戶，則可以59元優惠價加購「博斯運動套餐」。

9月份熱門轉播節目包括「博斯無限台」將在9月15、22日分別播出「BWF韓國超級系列賽」及「BWF日本超級系列賽」，網球迷們更不可錯過「博斯魅力台」在9月22日登場的「WTA武漢女網賽」。

而備受電玩競賽玩家所期待的「六都電競爭霸戰總決賽」將在9月18、19日在「博斯電玩台」播出，來自台灣各地的電玩好手已從7月31日第一階段選拔賽陸續過關斬將，6支各都代表隊將在台北進行最終決賽，決定誰能贏回100萬元的高額獎金。

(工商)