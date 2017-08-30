世大運點燃全台運動熱潮 凱擘大寬頻推全新「博斯運動套餐」
世大運推升全台運動風潮，開啟全民對於體育賽事的關注，世大運今(30)日閉幕之後，9月「世界羽聯超級賽」、「六都電競總決賽」接力登場，也激勵有線電視系統台業者推出包套的運動節目。
凱擘大寬頻旗下共有陽明山、新台北、大安文山、新竹振道、豐盟、新頻道、南天等系統台，決定將博斯高球2台、博斯電玩台、博斯魅力台、博斯網球台、博斯足球台，以及博斯無限台等6個體育頻道包套推出全新的「博斯運動套餐」，月付99元，高爾夫球、網球、足球、羽球、極限運動、電子競技，或是專屬女性的運動內容一次看到飽。
原本就訂購凱擘大寬頻「HD99高畫質套餐」或「HD99精彩全享餐」的用戶，則可以59元優惠價加購「博斯運動套餐」。
9月份熱門轉播節目包括「博斯無限台」將在9月15、22日分別播出「BWF韓國超級系列賽」及「BWF日本超級系列賽」，網球迷們更不可錯過「博斯魅力台」在9月22日登場的「WTA武漢女網賽」。
而備受電玩競賽玩家所期待的「六都電競爭霸戰總決賽」將在9月18、19日在「博斯電玩台」播出，來自台灣各地的電玩好手已從7月31日第一階段選拔賽陸續過關斬將，6支各都代表隊將在台北進行最終決賽，決定誰能贏回100萬元的高額獎金。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。