核二廠今午傳出警報 原能會介入調查

位於新北市萬里的核二廠。（圖/台電公司提供）

原能會表示，今日中午12時10分，收到台電公司通報核二廠在上午約11時33分輔機廠房1S-28 PRM發生警報，並於中午約12時16分消失，警報發生期間，核二廠廠區及廠界環境輻射狀況正常，對機組運轉安全沒有影響。

原能會指出，除了要求台電公司立即調查相關肇因外，原能會也已派員到核二廠現場，會同駐廠視察人員掌握實際狀況，有進一步消息會再對外公布。

(中時)