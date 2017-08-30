【慾海專欄】男生到底為什麼這麼愛乳交？

心理滿足感才是這整個行為的核心價值，也是男人興奮的重點所在。(中時資料照片)

東洋謎片中有個經典技巧，也是女優放大絕必不可少的一招，該招數日文稱之為「パイズリ」，中文音譯「湃柱禮」，象形字是「OIO」，也就是乳交的意思，據傳只要是胸部乳量超過C以上的女生，都有曾經被拜託過行此夾柱之禮的經驗！但說到底，乳交對男生而言真的這麼重要？一定要大胸部的女生才有資格進行乳交嗎？乳交究竟該如何做呢？我相信，抱持以上疑問的女性應該不少。今天，我慾海燈塔不如就打開雙峰說亮話，先從理解男人要求乳交的心態開始，再深入到教妳如何輕鬆駕馭乳交，管他胸前是葡萄乾還是大木瓜，保證胸器大變身，有奶就是強！至於學會了秘技要不要取悅另一半或自己，一切豐儉由人妳說了算。

男生到底為什麼喜歡乳交？OK，讓我們先把大腦智商刻度調到60，好，這樣應該就可以得出正確解答了，沒錯，答案就是因為這樣「很色情」！換句話說就是會「很興奮」！（對，我知道妳腦中正浮現出一個眼睛盯著球狀物發直，呵呵傻笑，口水從嘴角淌出的雄性生物，知道真相需要勇氣，撐一下喔！），接下來請各位拿出螢光筆標一下重點：比起生理上的舒服感，有！人！在！幫！我！乳！交！這種心理滿足感才是這整個行為的核心價值，也是男人興奮的重點所在。雖然說，乳交本身在進行過程當中的確是挺舒適（畢竟連抓癢也有舒適感），但更多的刺激其實是來自精神和視覺上的滿足。簡單說，男生如此渴望乳交並不是因為這樣小弟弟會比較爽，而是因為他正腦補自己在做一件超色的事，就像小時候偷看A片一樣有著突破人生新境界的興奮和自傲。因此！當妳腦中閃過要不要嘗試乳交這個念頭時，妳一定要熟記這個必勝心法：「乳交本無招，做了就知道，大小皆無礙，情趣自然來」，也就是說，做得好不好一點都不重要，重點在「做」這個詞，也就是只要願意妳邁出心理障礙打破排斥感，主動邀約或被動配合男伴進行乳交，事實上妳就已經成功一半。

至於很多女生都會想，我有勇氣也想嘗試，但我要怎麼駕馭雙乳才能讓男伴感覺舒服？這個答案實則更簡單，腦袋中只要再多記住一句跑馬燈並且不斷在心裡覆誦：男生只想著被夾著！男生只想著被夾著！沒錯，對大頭小頭都已充血的男人來說，只要能感覺到自己親密的另一半不僅很有自信甚至願意邀請他一同嘗玩乳交，他就會頓時被登上人生成就頂峰的狂喜沖昏了頭，既沒空分析技巧，也不會注意到腳下攀登的到底是百岳還是山丘。因此姐妹們，就算不會任何技巧，也請先大膽的嘗試下去吧！

(中時電子報)