世大運》中華隊26金成績單 國光獎金近9千萬

世大運國光獎金表

中華代表隊在這次台北世大運繳出26金、34銀、30銅亮眼成績單，經過統計之後，中華健兒將可獲得近9千萬元的國光獎金。

世大運滑輪溜冰楊合貞獨攬5金1銅，是名副其實的獎金后。(陳信翰攝／資料照）

此次以滑輪溜冰的10金11銀2銅最出色，總獎金1800萬元，尤其是楊合貞獨拿5金1銅，光是國光獎金就有482.5萬元，是名符其實的獎金后。

緊接著在世界球后戴資穎的領軍下，羽球項目大開五金行，戴資穎拿下女子團體與女單雙金，總獎金1732.5萬元。

網球4金1銀2銅，超越歷屆參賽成績，男女團體在最後一天確定奪金，全隊人人有獎皆大歡喜，總獎金1102.5萬元。

滑輪溜冰、羽球和網球這三項總將金破千萬，田徑、舉重各有雙金，武術、跆拳道和體操也各貢獻1金，總獎牌榜第三，僅次於日本和韓國，寫下歷史性一頁。

(中時電子報)