豪宅被強制法拍 余文樂台灣女友家族驚傳欠債
港星余文樂去年底在IG貼出背影照，認戀台灣「皮帶大王」千金王棠云（Sarah），豈料才過6天，王棠云經紀公司門口當時便出現黑衣人討債，之後公司代為表示一切交由長輩處理，與王棠云無關，今(30日)媒體則報導王棠云家族所經營的亞美集團因欠下大筆債務，所擁有的多棟豪宅遭法院強制法拍，但目前大多是流標狀態。
余文樂去年被爆和王棠云蜜遊美國，而余文樂隨後也曬出兩人背影，甜喊：「未來是燦爛的」，證實有了新交往對象，今據《蘋果日報》報導，王棠云父親王東生所掌舵的亞美集團因欠債，公司名下多戶豪宅近日遭台中地院法拍，包括「天璽」豪宅4戶，還有「精銳紐約之星」一戶，現今都尚未出現得標者，而余文樂和王棠云方面對此暫未回應。
(中時電子報)
關鍵字：余文樂
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