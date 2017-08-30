台灣第一人！楊合貞世大運金牌與獎牌數第一
2017台北世大運在今天下午水球金牌戰結束後，所有比賽全部落幕，中華隊滑輪溜冰女選手楊合貞包辦最多金牌、最多獎牌的雙料第1，這是台灣選手在世大運的頭一遭、也是國際綜合賽會難得的紀錄。
每個大型綜合賽事的最多金選手都是眾人矚目焦點，台北世大運結束了，這次賽會的最多金落在地主選手楊合貞身上，領先100多國選手著實不簡單，她拿下滑輪溜冰賽5金1銅的6面獎牌。
楊合貞成為本屆世大運最多金、最多獎牌的選手，為地主爭光，金牌排名第2的是俄羅斯韻律體選手布拉維可娃的4金，她也是獎牌數第2名的選手，個人奪得4金1銀。
排名第3的是擁有4面獎牌的美國男子游泳選手瑞斯、南韓女子桌球選手田志希，不過，瑞斯是3金1銀、田志希獲有3金1銅。另外，包括日本、美國、南韓、義大利、北韓等7名選手得到3金。
由於下一屆拿玻里世大運目前沒有滑輪溜冰比賽，楊合貞5金1銅的雙料第1恐怕成為絕響，中華隊在其他競技項目很難出現如此多的金牌與獎牌數。
(中時)
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