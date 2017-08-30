長榮航台灣飛曼谷 冬季再增1班

新北市觀光旅遊局局長陳國君（左）、長榮航空客運管理本部副協理鍾凱成（右）化身美食大使，向在場嘉賓推薦深受大衆喜愛的芋圓冰。(圖／長榮航空提供)

長榮航空最新預告，台北—曼谷航線將自冬季班表開始，再增加一班，達到每周28班，另外也積極爭取開闢台北—清邁航線。看好東南亞旅遊與北美客中轉商機，長榮航與新北市合作今（30）日前往泰國宣傳，全力衝刺泰國來台旅遊。

自2016年8月起臺灣開放泰國旅客赴臺免簽後，泰國旅客訪臺旅遊人次節節升高，依據臺灣交通部觀光局統計顯示，截至今年1至6月來臺旅客人數較去年同期成長82.2%，市場潛力驚人。看好未來發展前景，新北市政府與長榮航空宣布攜手合作，推出六大主題旅遊景點，並包裝「和長榮航空一起飛，新北市免簽旅遊新樂園」機加酒自由行產品，4天3夜未稅價泰銖11,900起，前5,000名購買的旅客另加贈價值超過泰銖2萬5千元的禮物包，預計將帶動一波泰國旅客至新北市觀光新熱潮。

新北市觀光旅遊局局長陳國君表示，新北市境內擁有豐富自然景觀資源、人文節慶活動以及充滿舊時故事的老街情懷，都是吸引國內外各地遊客湧入觀光的資產。因應逐年攀升的泰國旅客人數，新北市政府積極參與東南亞國家國際旅展、培訓專業導覽人員，並針對泰國旅客旅遊偏好，設計主題旅遊景點，特別製作泰文網站，期使泰國旅客能一次上手、輕鬆走訪，感受新北市獨特風情。

長榮航空客運管理本部副協理鍾凱成表示，曼谷是長榮航空重要的航點之一，1991年開航以來，長榮航空一直致力於曼谷市場的開發，目前曼谷直飛臺北航班每周增加到27個，彈性的航班時間選擇，不僅符合旅客不同的行程需求，搭配每週88班由臺北飛往北美的航班，更是方便泰國民眾來臺轉機，我們也期待來臺轉機的民眾，順道來到新北市，感受臺灣的好山好水。

此次在新北市政府顧問宋自強領軍下，邀請新北市旅行商業同業公會、新北市民宿發展協會、新北市溫泉協會、飯店、旅行社以及伴手禮業者等產業界人士，共同組團赴泰行銷新北。2016年自臺灣開放泰國旅客赴臺免簽證，臺灣旅客赴泰單次入出境觀光簽證免收手續費，臺泰觀光互訪高達72.8萬人，為深化彼此合作關係，在新北市觀光旅遊局局長陳國君、長榮航空客運管理本部副協理鍾凱成及泰國觀光局見證下，新北市旅行商業同業公會、新北市民宿發展協會、新北市溫泉觀光協會與泰國觀光協會（ATTA）、泰國旅遊協會（TTAA）代表簽訂合作備忘錄（MOU），承諾建立臺、泰交流平台，共享資源、全面推動觀光旅遊。

觀察泰國旅客來臺自由行，偏好購物、品嘗美食、親近自然、體驗文化等，新北市政府精心規劃了「閨密美拍」、「親子同樂」、「情侶浪漫」、「時尚購物」、「美食特蒐」、「廟宇風情」等六大主題旅遊景點。除囊括自由行旅客常去的平溪、水金九及北海岸外，特別介紹泰國遊客走訪新北特色老街，一嘗數不盡的道地小吃美食，如至九份老街不可錯過的芋圓冰，淡水老街獨有的特色小吃阿給，而每年於11、12月舉辦的新北市歡樂耶誕城，與國際級頂尖光雕團隊合作，所打造出的3D光雕主燈投影秀，搭配閃亮璀璨的燈飾及耶誕市集，濃濃的耶誕氣氛，吸引不少國外遊客前來渡過耶誕節。

為吸引更多泰國旅客前來新北一遊，新北市政府除與長榮航空聯手推出優惠機加酒自由行產品，還加碼整合產業資源，推出總價值高達泰銖2萬5千元的禮物包，大手筆送出深受泰國旅客喜愛的鳳梨酥，還有能讓旅客隨時分享旅遊動態、導航的中華電信行動網卡抵用金；此外，《臺灣大旅遊》提供包車300元折價券。知名線上旅遊訂購平台《KKday》也推出新北市一日體驗旅遊優惠，以及可至全臺擁有5千家門市的7-ELEVEN超商免費兌換咖啡；交通票卡《桃園機場捷運》一日票享買一送一，《icash》亦特別為此次活動獨家設計愛臺灣卡，還可免費至《康是美》藥妝店兌換面膜，自由行旅客必逛的量販店《家樂福》也大方推出多項臺灣名產優惠，讓泰國旅客一次購足伴手禮。

(工商)