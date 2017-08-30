陸宣布對美歐等進口橡膠進行「反傾銷」調查
中美兩國當前貿易摩擦升高，中新社報導，中國商務部今(30日)宣布對美國、歐盟和新加坡的進口橡膠產品進行反傾銷立案調查。
中國商務部在8月14日收到中國國內鹵化丁基橡膠產業正式提交的反傾銷調查申請，請求對原產於美國、歐盟和新加坡的進口鹵化丁基橡膠進行反傾銷調查。申請書主張，上述產品存在較大幅度的傾銷，且受此衝擊，中國境內產業銷售價格、利潤率、投資收益率、人均工資等指標呈惡化趨勢，遭受了實質損害。
中國商務部經審查後，決定自8月30日起進行反傾銷立案調查。本次調查確定的傾銷調查期為2016年4月1日至2017年3月31日，產業損害調查期為2014年1月1日至2017年3月31日。
報導稱，鹵化丁基橡膠主要用於耐熱內胎、耐熱軟管和輸送帶、藥用瓶塞、防震墊、粘合劑和密封材料等。據中方統計，2016年美國向中國出口鹵化丁基橡膠約6.1萬噸，出口金額約1.5億美元。
(工商)
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