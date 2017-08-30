講座：羅文嘉的水牛書店「不賣書」

食農教育正熱門，而一股來自草根的改革力量正蓄勢待發。本週末在誠品信義店舉辦的「幸福共享」講座，將再度聚焦人與土地的關係，邀請「不賣書」的水牛書店羅文嘉，分享用書店重新定義食農與城鄉關係的社會企業新人生。

「以前忙的事情很多看起來很宏偉，可是其實很飄渺；現在忙的事情很微小，但每件事情都很具體，而且真實。」由政治圈解甲歸田的羅文嘉，回到桃園新屋鄉的老家，接棒將「水牛出版社」轉型成為社會企業書店，除推廣偏鄉閱讀，還為地方興學、辦學田，努力以小農的安心食材，串起讓所有人都能安心幸福的關懷網絡。

踩進田埂裡，親身參與耕種和收成，羅文嘉有所感觸「開始種田後，更能體會土地之於人民的重要性。」9月2日下午2點於誠品信義店六樓視聽室，羅文嘉將於中華電信基金會「幸福共享」講座幸福開講，現場觀眾還有機會獲得《我愛你學田》芋香米。系列講座免費報名，請至活動網頁或電洽02-2395-6910陳小姐。

(中時電子報)