831為英雄喝采大遊行 民進黨設加油站力挺

今年世大運，台灣選手拿下好成績，民進黨將在「831為台灣英雄喝采」大遊行，民進黨將部會缺席。發言人邱莉莉表示，民進黨會在路設立加油站，邀請民眾一起參與。

邱莉莉表示，明天的口號是，「看好台灣(國語)，看好台灣(台語) 台灣之光 加油！加油！加油！台灣英雄 熊讚！熊讚！熊讚！(台語)」

邱莉莉指，明天831台灣英雄大遊行，民進黨不會缺席，預計將在忠孝東路一段的遠東銀行前增設加油站，由中央黨部、台北市黨部、台北新北小英之友會一起來參加，希望更多民眾參與，為辛苦且全力以赴的工作人員，以及運動員奮力不懈的精神加油喝采。黨部也準備口號，讓大家能聽到台灣、民進黨的加油聲。

(中時)