贛台會在九江開幕 簽約台資項目逾40億美元
中新社報導，第15屆贛台經貿文化合作交流大會（簡稱贛台會）30日在江西省九江市開幕，現場共簽約79個台資入贛項目，投資總額達美元40.6億(約合新台幣1216.75億)。
當日，包括台灣三三企業交流會會長江丙坤、全國台企聯會長王屏生在內的約500名台灣工商界人士參會，現場兩岸各界參會總人數達800餘人。
(工商)
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