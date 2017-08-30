積欠房租、高利貸 蒙面流鶯持刀搶郵局
今（30）日上午11時30分許，新北市新店區安民街十四份郵局遭1名持水果刀、頭罩黑絲襪的蒙面搶匪侵入，直接將刀架在1位正在寄信的女性民眾頸部，向行員表明要搶劫，將他自備的購物袋放在櫃檯，要求行員將現金裝入，行員從搶匪口音辨認出搶匪是名女性。
行員裝錢時故意放慢速度，試圖拖延時間，暗中已按下警民連線警報器，通報轄區派初所，徐姓行員趁隙靠近搶匪，突然出手奪下水果刀，搶匪見大事不妙，轉身逃出郵局。
行員追出大喊：「有人搶劫！」1位就坐在隔壁麵攤吃麵的民眾見狀，趁搶匪經過他身邊時，突然伸出「絆馬腳」，搶匪當場踉蹌摔倒，眾人上前壓制，搶匪放棄抵抗，隨行員走回郵局，等候警方到場。
警方表示，搶匪為57歲鄭姓女子，因逃跑時跌倒，造成左手小指骨折，左側手臂開放性傷口，戒護就醫後帶回所進行偵訊。
鄭女供稱，因積欠2個月房租3萬4000元和高利貸4萬元，明天再不交房租就會被房東趕出門，出於無奈，只好鋌而走險。
鄭女透露，她住在新店安興路租屋處已18個月，與16歲的外甥女同住，日常開銷是靠她到萬華「站壁」賺取，收入極不穩定。
由於鄭女強盜並未得手，偵訊後，警方以強盜未遂罪嫌將鄭女移送偵辦。
(中時)
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