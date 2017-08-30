戴資穎：讓世界看見台灣 是一件很美好的事情
羽球世界球后戴資穎，選擇參加台北世大運，放棄撞期的羽球世錦賽，損失上萬積分與百萬國光獎金。但是小戴無怨無悔，因為她覺得「讓世界看見台灣，是一件很美好的事情」。
戴資穎昨晚在世大運羽球女單決賽，不負眾望擊敗韓國選手李張美，摘下金牌。凌晨台北世大運官方臉書也貼出戴資穎的專訪影片，並貼文表示「謝謝妳留下來，帶著我們和臺灣一起走出去。」。
在專訪影片中，戴資穎道出從小學3年級起接觸羽球到成為世界球后，這一路以來的心路歷程。小戴感性地說：「我今天的目標，不是只是要在台灣打到前一前二。我是想要在國際上，讓台灣被世界看見。可以讓台灣被世界看見，是一件我覺得算是很美好的事情」。
而談到選擇世大運放棄世錦賽，小戴說「我覺得台灣很難得辦一個大型的運動賽會，我覺得我必須留下來，跟著大家、跟其他選手，一起去支持這個比賽，希望把最好的成績留在台灣」。
「在台灣比賽，我覺得非常好。因為會有很多人來看你，而且會有很多人去支持，然後看到所有選手，可以在台灣場上發揮，我覺得任何單項，都是非常需要被支持的」。
影片上傳短短16小時，已達136萬次觀看紀錄，近4萬網友按讚。網友們紛紛表示「謝謝妳留下來，帶著我們和台灣一起走出去」；「謝謝妳，留了下來。謝謝中華隊選手，拚命地留下獎牌。謝謝幕後推手，給了一個這個美好熱血的夏天」。
今年羽球世錦賽在蘇格蘭舉行，時間是8月21-27日，恰巧跟世大運撞期。若在世錦賽奪冠，將能拿到12000積分與300萬國光獎金。而戴資穎在世大運摘金，獎金90萬、積分0。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。