戴資穎：讓世界看見台灣 是一件很美好的事情

戴資穎開心展示世大運金牌。(鄭任南攝)

【戴資穎】讓世界看見臺灣，是一件很美好的事情。（Taipei 2017 Universiade - 世大運官方臉書）

羽球世界球后戴資穎，選擇參加台北世大運，放棄撞期的羽球世錦賽，損失上萬積分與百萬國光獎金。但是小戴無怨無悔，因為她覺得「讓世界看見台灣，是一件很美好的事情」。

戴資穎昨晚在世大運羽球女單決賽，不負眾望擊敗韓國選手李張美，摘下金牌。凌晨台北世大運官方臉書也貼出戴資穎的專訪影片，並貼文表示「謝謝妳留下來，帶著我們和臺灣一起走出去。」。

在專訪影片中，戴資穎道出從小學3年級起接觸羽球到成為世界球后，這一路以來的心路歷程。小戴感性地說：「我今天的目標，不是只是要在台灣打到前一前二。我是想要在國際上，讓台灣被世界看見。可以讓台灣被世界看見，是一件我覺得算是很美好的事情」。

而談到選擇世大運放棄世錦賽，小戴說「我覺得台灣很難得辦一個大型的運動賽會，我覺得我必須留下來，跟著大家、跟其他選手，一起去支持這個比賽，希望把最好的成績留在台灣」。

「在台灣比賽，我覺得非常好。因為會有很多人來看你，而且會有很多人去支持，然後看到所有選手，可以在台灣場上發揮，我覺得任何單項，都是非常需要被支持的」。

影片上傳短短16小時，已達136萬次觀看紀錄，近4萬網友按讚。網友們紛紛表示「謝謝妳留下來，帶著我們和台灣一起走出去」；「謝謝妳，留了下來。謝謝中華隊選手，拚命地留下獎牌。謝謝幕後推手，給了一個這個美好熱血的夏天」。

今年羽球世錦賽在蘇格蘭舉行，時間是8月21-27日，恰巧跟世大運撞期。若在世錦賽奪冠，將能拿到12000積分與300萬國光獎金。而戴資穎在世大運摘金，獎金90萬、積分0。

(中時電子報)