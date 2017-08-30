二林農會火龍果再升級 龍果酵素益生菌發表上市
二林鎮農會推廣種植的火龍果品質傲視全國，為了產業再升級，最近更透過產學合作開發出「E度讚．龍果酵素」益生菌，今天農會舉辦評鑑活動暨新產品發表會，縣長魏明谷與各界出席嘗鮮，都對龍果酵素感到很驚艷。
二林農會總幹事邱士平說，二林是台灣火龍果最早推廣的發跡地之一，種植面積達400多公頃，品質相當受肯定，更是在地具代表性的農產品。火龍果富含維生素B群及維生素C，也有相當多的果膠為水溶性膳食纖維，是幫助消化的絕佳選擇。
火龍果評鑑會，總計84組農民參加接受中區改良場研究員吳庭嘉、曾宥紘、高雄鳳山熱帶園藝試驗所劉碧鵑以及高德錚博士等專家的鑑定。邱士平表示，透過評鑑會，期許可以創造「產、供、消」三贏。
「E度讚．龍果酵素」益生菌發表會，則是活動的焦點，邱士平表示，「E度讚．龍果酵素」益生菌的製程，通過ISO-22000、HACCP等國際認證，保證健康又安全。
縣長魏明谷、二林鎮長張國棟、縣議員吳淑娟、陳光輝等各界，都出席發表會，並且品嘗火龍果料理的麵條與麵包，他們都期許與生技產業的結合帶動農業升級，實質提高農民的收益。
(中時)
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