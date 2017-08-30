雲林六房媽過爐 登錄為國家重要習俗

雲林六房媽過爐習俗就是媽祖搬家，每年都有10萬人以上隨香。（周麗蘭攝）

雲林六房媽過爐習俗獲文化部登錄為國家重要習俗，縣府秘書長黃玉霜代表致贈紅紙向中華民國六房媽會感謝保存縣內無形文化資產。（周麗蘭攝）

雲林縣特殊的六房媽過爐習俗28日通過文化部民俗審議， 登錄為國家重要民俗。雲林六房媽祖過爐民俗，被視為是全國最大的媽祖搬家活動，每年一搬一次，六房媽祖沒有固定寺廟及乩童，一切都靠擲筊，連爐主也是杯選（擲茭選拔）。

俗稱「六房媽」的六房天上聖母，由斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鎮等「五股」、三十四個「小爐」（聚落）設置臨時紅壇供奉，最長要60年才能輪奉1次，從來沒有固定廟宇，過爐習俗相傳有300年歷史。

六房媽每年按順序搬遷到小爐，爐主在前一年擲茭產生，獲得最多茭者出任。每年農曆四月遶境過爐，還願的民眾挑燈、挑花，參與人數約十萬人，從清晨步行到晚間。

102年雲林六房媽過爐獲縣府登錄為雲林縣「民俗及有關文物」，緊接申請文化部登錄為國家重要民俗，一度敗北。歷經四年努力，期間委託學者徐雨村調查六房媽過爐由來、民俗內涵、耆老文史知識後重新提案。

雲林縣府昨日（29日）接獲文化部通知雲林六房媽過爐正式通過登錄為國家重要習俗。

今天上午縣府秘書長黃玉霜與文化局長林孟儀，以記者會形式，隆重致贈紅紙給中華民國六媽會，感謝該會對六房媽無形文化資產的保存。

學者徐雨村表示，六房媽的神威顯赫，信眾越來越多，紅壇也變大，如何在社會變遷中保存六房媽精神是最重要的。

(中時)