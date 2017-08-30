雲林六房媽過爐 登錄為國家重要習俗
雲林縣特殊的六房媽過爐習俗28日通過文化部民俗審議， 登錄為國家重要民俗。雲林六房媽祖過爐民俗，被視為是全國最大的媽祖搬家活動，每年一搬一次，六房媽祖沒有固定寺廟及乩童，一切都靠擲筊，連爐主也是杯選（擲茭選拔）。
俗稱「六房媽」的六房天上聖母，由斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、大埤鎮等「五股」、三十四個「小爐」（聚落）設置臨時紅壇供奉，最長要60年才能輪奉1次，從來沒有固定廟宇，過爐習俗相傳有300年歷史。
六房媽每年按順序搬遷到小爐，爐主在前一年擲茭產生，獲得最多茭者出任。每年農曆四月遶境過爐，還願的民眾挑燈、挑花，參與人數約十萬人，從清晨步行到晚間。
102年雲林六房媽過爐獲縣府登錄為雲林縣「民俗及有關文物」，緊接申請文化部登錄為國家重要民俗，一度敗北。歷經四年努力，期間委託學者徐雨村調查六房媽過爐由來、民俗內涵、耆老文史知識後重新提案。
雲林縣府昨日（29日）接獲文化部通知雲林六房媽過爐正式通過登錄為國家重要習俗。
今天上午縣府秘書長黃玉霜與文化局長林孟儀，以記者會形式，隆重致贈紅紙給中華民國六媽會，感謝該會對六房媽無形文化資產的保存。
學者徐雨村表示，六房媽的神威顯赫，信眾越來越多，紅壇也變大，如何在社會變遷中保存六房媽精神是最重要的。
(中時)
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