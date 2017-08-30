廣州約談6家共享單車企業：再增投放立刻封存
新浪財經報導，廣州市交委表示，近日已和各區政府聯合約談在廣州經營的6家共享單車平台企業（摩拜、OFO、小鳴、小藍、優拜、酷騎），再次強調在各平台企業加大運送維修投入、做好現場秩序管理前，嚴禁任何形式的新車投放，並對各平台企業未能執行此前的禁令進行了嚴厲批評。
廣州市交委要求，所有企業必須嚴格執行和遵守停止新車投放的有關要求，一旦發現將立即予以現場封存，並作為企業違規行為記錄在案。
(工商)
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