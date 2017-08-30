世大運今閉幕 林佳龍預約2年後東亞青奧再創榮耀！

台北世大運今天閉幕，台中市長林佳龍在臉書PO文「2017台北世大運，感謝每一位熱情參與的您」，預約兩年後東亞青奧再創光榮。（翻攝臉書）

2017台北世界大學運動會今天（30日）閉幕，賽事期間台灣選手的精彩表現，帶動國內的運動熱潮。台中市長林佳龍在臉書分享影片貼文表示，「一個台灣、一個目標！」感謝在世大運期間每一位熱情參與的選手與國人，讓大家再次感受運動的魅力，而台中將接棒舉辦2019東亞青年運動會，這是台灣第一次主辦奧運體系的國際賽事，市府將全力以赴辦好各項籌備工作，並與大家預約兩年後再創光榮！

林佳龍在臉書上貼文表示，「2017台北世大運，感謝每一位熱情參與的您」，並放上台灣選手楊俊瀚與郭婞淳，分別於田徑100公尺、舉重奪金及男籃的賽事影片，讓大家重溫當時振奮人心的精彩時刻。

也由於他們充份展現運動家的拼戰精神，締造多項的紀錄與佳績，讓國人再次感受運動的魅力，熱情參與各項賽事，為每一位在運動場上挑戰自我極限加油、吶喊。

「2019台中東亞青年運動會（簡稱東亞青奧），台中接棒，讓我們全力以赴，再創光榮！」林佳龍說，2019台中東亞青奧是台灣第一次主辦奧運體系的國際賽事，雖然規模與區域相較世大運小，但是運動精神不減，他日前參加世大運聖火傳遞及開幕等活動，作為最佳的觀摩學習機會，市府將全力以赴辦好籌備工作，提供選手們最好的比賽環境。

2019台中東亞青奧將以「East Asia：Young & Green」為主軸，舉辦包括水上運動、柔道、跆拳道、田徑、桌球、羽球、網球、3對3籃球、室內5人制足球、沙灘排球、保齡球、武術、自由車及輕艇等14類項目、上百種比賽，屆時將有台灣、中國大陸、日本、南韓、北韓、香港、澳門、蒙古、關島等9個國家或地區，估計將有2000位14歲至18歲青少年選手參賽。

市府積極建置與修繕運動場館，除洲際棒球場多功能運動中心、朝馬國民運動中心已開始營運外，北區國民運動中心將開幕，網球中心、南區、南屯國民運動中心也在興建中，同時爭取國訓中心在台中設立中部訓練基地，期盼透過東亞青奧，將台中打造成為運動城市。

許多網友看到林佳龍貼文，紛紛留言為台中加油並關心各項賽事場館的最新進度，有人就認為，明後年台中有花博、東亞青奧，陸續將有不少國際盛事；還有人反應，期待東亞青奧快點登場，成為台中人的驕傲，並相約2019年台中見！

(中時)