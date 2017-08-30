卡哇伊!造型熊雪花冰 可愛模樣超吸睛

夏天吃冰不稀奇，但搞創意、搞造型，目的就是要吸引消費者眼睛，熊造型雪花冰，模樣超吸睛，讓消費者捨不得吃狂拍照打卡；而另一間馬卡龍冰淇淋，可愛狗狗、貓咪、青蛙造型馬卡龍、棉花糖，讓忙碌的現代人療癒心靈，造型熊雪花冰、療癒馬卡龍冰淇淋，哪種才能擄獲消費者的心。

卡哇伊!造型熊雪花冰 可愛模樣超吸睛

除了可愛熊造型雪花冰，這間冰店的吸睛程度也爆表，透明杯裡頭放置玉米片，用製冰機轉出抹茶冰淇淋，爆米花為夾層，再擠上三、四圈冰淇淋，灑上抹茶粉，最後加入粉紅色造型熊馬卡龍，抹茶馬卡龍冰淇淋大功告成！

(中天)