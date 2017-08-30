澎湖縣開學冷清! 2國小沒新生 5國小只有1名新生

澎湖成功國小唯一新生王昱元與導師鄭孟嫻一對一教學。（陳可文攝）

30日國小開學日，離島澎湖國小新生報到率慘兮兮，今年全縣居然有2國小招不到新生、5所國小只有1名新生，學校裁撤整併風暴再次席捲而來。

台灣出生率年年下降，少子化趨勢日益嚴重，今年澎湖縣虎井國小、將軍國小新生數掛零，成功、鳥嶼、竹灣、望安、花嶼國小新生只有1人，開學氣氛冷清清。

唯一的新生入學，萬千寵愛在一身，學校熱情迎接總動員，校長、老師、學長姐排排站列隊歡迎，爸爸、媽媽、阿公、阿嬤大陣仗特地請假陪同上學，生怕怠慢了小寶貝。

今年湖西鄉成功國小的唯一新生王昱元，爸爸是城北村長，昨天第1天上學好興奮，整晚睡不著覺，一大早起床吵著媽媽快點上學去，對於學校的所有事物都充滿了新鮮好奇。

校長陳彩娥及導師鄭孟嫻引領著校園巡禮，參觀圖書室、廚房、廁所等設施，認識了垃圾要分類，同時昨天第1堂語文課程就學習如何書寫自己的名字；王昱元緊握著鉛筆直呼寫字好難喔！還是數學課最有趣。

從事教職20多年的鄭孟嫻，面對1人學生非常有經驗，無獨有偶3年前也遇上全校唯一的新生王昱讚，他碰巧正是王昱元的哥哥，冥冥中註定了這份難得的緣分。

鄭孟嫻表示，一對一家教式教學並不輕鬆，雖然擁有資源很多，但是老師必須付出加倍的關注，絲毫不得馬虎，尤其學生缺乏同儕互動與競爭學習，更需要引導與關懷。

鄭孟嫻和藹地戲謔自己，亦師、亦友、亦保母，三重角色集一身，未來將無私無悔付出全部的愛。

(中時)