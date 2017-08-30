長榮看好泰國市場 增班曼谷、爭闢清邁

長榮航空與新北市政府赴泰國行銷新北觀光，看好泰國這塊市場，長榮宣布台北－曼谷航線冬季班表將要增加1班，達到每周28班，另積極爭取開闢台北－清邁航線。

自2016年8月起臺灣開放泰國旅客來台免簽後，泰國旅客訪台旅遊人次節節升高，根據交通部觀光局統計顯示，今年1至6月來台旅客人數較去年同期成長82.2％，市場潛力驚人。

看好未來發展前景，新北市政府與長榮航空攜手合作，推出6大主題旅遊景點，並包裝「和長榮航空一起飛，新北市免簽旅遊新樂園」機加酒自由行產品，4天3夜未稅價泰銖1萬1900起，前5000名購買的旅客另加贈價值超過泰銖2萬5000元的禮物包。

新北市觀光旅遊局局長陳國君表示，新北市境內擁有豐富自然景觀資源、人文節慶活動以及充滿舊時故事的老街情懷，都是吸引國內外各地遊客湧入觀光的資產。

長榮航空客運管理本部鍾凱成協理指出，曼谷是長榮航空重要的航點之一，1991年開航以來，長榮航空一直致力於曼谷市場的開發，目前曼谷直飛台北航班每周增加到27個，彈性的航班時間選擇，不僅符合旅客不同的行程需求，搭配每周88班由台北飛往北美的航班，更是方便泰國民眾來台轉機。

(中時)