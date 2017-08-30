台海危機時曾發射多枚 陸東風-15陣地照曝光
最近在網路上流傳一張東風-15彈道飛彈的陣地照片，7輛東風-15導彈發射車同時豎起，非常罕見。
東風-15短程彈道飛彈（DF-15）是中國研發的公路機動短程導彈。今年2月3日，中國火箭軍在基地進行訓練，東風-15B被成排豎起。
據《新浪軍事》報導，東方-15B為東風-15的改進型，具備機動、單級、採用固體推進劑的飛彈。而且，東風-15B具有優異的突防能力，在發射後中段使用巡航導彈方式飛行，可2次以上爬高；還可改變飛行軌跡以躲避攔截；末段以垂直落下方式襲擊目標，穿地厚度可能達到10至20公尺，足以打穿中國周邊的重要防護目標。
在1995年7月至1996年3月的第三次台海危機，中國前後至少發射了10枚東風-15。1995年時發射6枚，瞄準台灣富貴角北方70海里，聲稱均命中目標；1996年發射4枚，其中2枚疑似因美國中斷GPS訊號中斷，無法追蹤飛行軌跡，導彈失去控制，未如預期落入目標區。
據《搜狐》報導，中國一名退役上將稱，這是解放軍一個難以忘記的恥辱。
此後，中國投入數百億資金研發導航系統，最終研發出「北斗衛星導航系統」（BDS），於2000年開始提供導航服務；預計在2020年將擁有35顆北斗衛星，實現全球衛星導航功能，以符合其軍事需求。
(中時電子報)
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