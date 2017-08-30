黨中央送炸雞替黨團打氣 綠委：使命必達審完前瞻

民進黨中央下午送炸雞桶、手搖杯飲料，替綠委加油打氣。（周思宇攝）

立法院臨時會今繼續上演前瞻「不斷電」表決戰，民進黨中央下午送炸雞桶、手搖杯飲料，替綠委加油打氣。民進黨團幹事長葉宜津表示，感謝主席，黨團一定會使命必達，在臨時會結束前完成前瞻基礎建設預算案及《國體法》審議。

民進黨發言人王閔生、吳沛憶代表黨主席蔡英文向黨團送暖。媒體問到，是否將炸雞桶送給絕食的藍委？葉宜津則表示，這樣對他們不尊重，會盡快審完（預算），捨不得他們禁食；她也說，民進黨樂於與炸雞、炸雞與議場內的國民黨及時代力量立委分享。

(中時)