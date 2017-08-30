加油變貴！空汙費新費率9月上路
為籌措空汙基金財源，環保署先前對外宣告將調漲隨油附徵的空汙費，每公升汽、柴油分別調升0.1元、0.2元，也就是說，空汙費新費率來到汽油0.3元、柴油0.4元，平均每名開車族每年要多付240元。環保署今日表示，新費率將自9月1日實施，所徵收的經費將專用於改善車輛汙染排放。
現行的汽柴油空汙費附加都是0.2元，現在環保署規畫將汽油調成0.3元，柴油則是0.4元，費用在民眾加油時，直接計入油價收取，估計空汙基金一年可多收19億元。
環保署表示，為實際反映汽油及柴油車排放細懸浮微粒（PM2.5）排放量，並加強管制及改善，環保署公告，將車用汽油的移動汙染源空氣污染防制費費率調整為每公升0.3元，車用柴油為每公升0.4元，以落實「汙染者付費精神」，所徵收的經費將專用於改善柴油車及汽油車污染排放，達到空氣品質改善目標。
環保署指出，分析國內各類汙染源對PM2.5濃度影響，移動汙染源占整體PM2.5總量約30％至37％，主要來自於尾氣中的原生性細懸浮微粒及揮發性有機物、氮氧化物等前驅物。
環保署表示，現行移動汙染源空氣污染防制費並無考量移動源所排放之PM2.5，基於外部環境成本內部化、經濟誘因及管制需求，目前移動源空汙費費率確有調整增加之必要。
環保署指出，經分析車用汽柴油用量及所排放之PM2.5總量後，調整車用汽油的移動汙染源空氣污染防制費費率為每公升0.3元，車用柴油為每公升0.4元，新費率自今年9月1日實施。
空汙費調升後，以小客車每月平均加200公升汽油計算，一年就要多付240元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。